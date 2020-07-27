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إسبانيا تدعو بريطانيا لإعادة النظر في قرارها بشأن الحجر الصحي

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إسبانيا تدعو بريطانيا لإعادة النظر في قرارها بشأن الحجر الصحي
Reuters POOL
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز
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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز السلطات البريطانية لإعادة النظر في قرارها وضع القادمين من بلاده تحت الحجر الصحي، معتبرا القرار خاطئا.

وقال سانتشيز في مقابلة مع قناة "تيليسينكو" الإسبانية، اليوم الاثنين، إنه "من الخطأ النظر إلى الارتفاع (في عدد الإصابات بكورونا) في البلاد بشكل عام".

وأوضح أن إصابات كورونا عاودت الارتفاع في اثنين فقط من الأقاليم الإسبانية، هما كتالونيا وأراغون، بينما تكون وتائر الانتشار في المناطق الباقية "أدنى بكثير حتى بالمقارنة مع ما هو في المملكة المتحدة".

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وأكد أن إسبانيا على اتصال بحكومة بوريس جونسون، وتحاول إقناعها بإعادة النظر في قرارها.

وكانت بريطانيا قد قررت وضع جميع القادمين من إسبانيا تحت الحجر الصحي الإلزامي على خلفية ارتفاع عدد الإصابات في إسبانيا بعد شهر من رفعها إجراءات الإغلاق.

تجدر الإشارة إلى أن البريطانيين يشكلون نحو خمس من السياح الأجانب في إسبانيا.

وأعلنت إسبانيا عن تسجيل 6361 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال العطلة الأسبوعية الماضية، وتراقب وزارة الصحة 361 بؤرة لانتشار الفيروس داخل البلاد.

المصدر: رويترز

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