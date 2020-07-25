بريطانيا تخضع المسافرين القادمين من إسبانيا لحجر صحي

قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن لندن ستعلن بعد قليل أن جميع المسافرين الذين يصلون من إسبانيا بعد منتصف ليلة يوم السبت سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما في حالة إصابتهم بكورونا.

وقال تيم شيبمان المحرر السياسي للصحيفة على "تويتر" إن الموجة الثانية من كوفيد-19 هناك دفعت إلى اتخاذ قرار بإخراج إسبانيا من قائمة الدول الآمنة.

ولم تعلق وزارة الصحة البريطانية حتى الآن على هذا التقرير.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن اعتقاده بأن فيروس كورونا "سيختفي" من بريطانيا بحلول منتصف العام المقبل.

وصرح جونسون أثناء زيارته لإحدى المصحات: "بحلول منتصف العام المقبل ستترك البلاد فيروس كورونا خلفها. لكن يجب أن أكون صريحا، ما زلت أعتقد أن هناك أوقاتا صعبة في المعركة ضد الفيروس. نحن نواجه أوقاتا صعبة في الاقتصاد".

وأضاف جونسون: "لكن ليس لدي شك في أننا سنتمكن من التعامل مع هذا ونصبح أقوى".

كما لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني أن عدد الإصابات قد يرتفع من جديد، على الرغم من الانخفاض الطفيف، الذي سجلته بريطانيا في المدة الأخيرة

المصدر: رويترز