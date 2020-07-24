الصين.. تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا معظمها في إقليم شينجيانغ الإيغوري

أعلنت الصين عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم الخميس 23 يوليو، 13 منها في إقليم شينجيانغ بشمال غربي البلاد، الذي يقطنه الإيغور المسلمون.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان لها، صباح الجمعة، أنه بالإضافة إلى الحالات الـ 13 في شينجيانغ، تم تسجيل حالتين في مدينة داليان بشمال شرقي البلاد، وأن الحالات الست المتبقية مستوردة.

وانخفض المعدل اليومي للإصابات الجديدة يوم الخميس بالمقارنة مع حصيلة يوم الأربعاء، حين تم تسجيل 22 حالة.

إقرأ المزيد

كما سجلت الصين 43 إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض.

وبلغت حصيلة إصابات كورونا في الصين 83750 حالة منذ بدء انتشار الوباء، وحصيلة الوفيات 4634 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم شينجيانغ أصبح في الفترة الأخيرة بؤرة جديدة لانتشار الفيروس في الصين. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عاصمة الإقليم مدينة أورومتشي، التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، وفرضت إجراءات إغلاق صارمة في المدينة.

المصدر: رويترز