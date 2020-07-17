وزيرا دفاع روسيا وإسرائيل يبحثان أفق التعاون العسكري والأوضاع في الشرق الأوسط

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس تطرقا فيها إلى ملفات إقليمية وثنائية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن المحادثة الهاتفية تناولت "مسائل ملحة وأفق التعاون العسكري الثنائي والأوضاع في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن الوزيرين أكدا السعي المشترك إلى استمرار الشراكة بين روسيا وإسرائيل بالمجال العسكري.

من جانبه، ذكر غانتس على حسابه في "تويتر" أنه بحث مع شويغو "مواضيع استراتيجية تخص منطقة الشرق الاوسط واستقرارها"، معربا عن امتنان تل أبيب لموسكو على تفهمها لمصالح إسرائيل الأمنية.

وأشار غانتس إلى أنه أكد في المكالمة تصميم بلاده على التصدي لجهود إيران الرامية إلى التموضع عسكريا في سوريا ومنع طهران من تحقيق طموحاتها النووية.

المصدر: RT