انفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب طهران

أفاد مسؤول محلي إيراني بمقتل مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب طهران.

وذكر المسؤول أن الانفجار ناجم عن تساهل العمال في تعبئة كبسولات الأوكسجين، وقد وقع في شارع توريسم ببلدة باقرشهر جنوب طهران، وتسبب بخسائر كبيرة في الورشة وتدمير جدار لمحل مجاور لصناعة قطع غيار السيارات.

انفجار های مهیب بامداد امروز در #کهریزک تهران دست‌کم ۲ کشته و ۳ مجروح برجا گذاشت. pic.twitter.com/613cT4ogLY — تلویزیون ایران آزاد (@IranAzad_TV) July 7, 2020

المصدر: RT