منظمة الصحة ستتخذ قرارا بشأن تعليق تجارب "هيدروكسي كلوروكين" خلال 24 ساعة

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين، إنها ستتخذ قرارا بشأن تعليق تجارب "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وصرحت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة، بأن المنظمة ينبغي أن يكون لديها ما يكفي من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين".

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب "مباعث قلق".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إنه تقرر تعليق استخدام عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في برنامج "تجربة التضامن" للأدوية المحتملة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب وجود "مباعث قلق" بهذا الشأن.

وأوضحت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان، حينها، أن تعليق استخدام هذين العقارين "إجراء مؤقت"، اتخذته اللجنة التي تشرف على الاختبارات، مضيفة أن الأخيرة ستنظر في هذا القرار من جديد بعد أسبوع أو أسبوعين.

وسبق أن أعلنت مجموعة من الدول بدء اعتماد هذين العقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا فعالية "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في هذا المجال، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذين العقارين للعلاج من فيروس كورونا أمر آمن.

المصدر: وكالات