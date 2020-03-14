إسبانيا.. قرار بحظر التجول 15 يوما ضمن مساعي الحكومة لاحتواء فيروس كورونا

فرضت الحكومة الإسبانية حظر التجول في البلاد لمدة 15 يوما، ضمن إجراءات احتواء ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن بلغ عدد المصابين به 6200 شخص والوفيات 193.

ويستثني حظر التجول حالات شراء المواد الغذائیة والأساسية والدواء، ومساعدة المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وأماكن العمل.

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ولن يسمح القانون، سير السيارات والآليات الخاصة واستخدامها إلا في الأنشطة المذكورة أو للتزود بالوقود.

وستدخل القيود المفروضة على التنقل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا من بعد غد الاثنین، فيما ستطبق التدابیر الأخرى بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة.

وسیتم خفض خدمات وسائل النقل العام برا وبحرا وجوا إلى 50% مع احتمال زيادة ذلك إلى 60% إذا تطلبت الظروف ذلك.

ولن تفرض السلطات منع الطقوس الدينية، أو إلغاء مراسم الزفاف أو الجنازات لكن سیتم تقییدھا واشتراط أن يلتزم المشاركون فيها بالمحافظة على مسافة الأمان بمتر واحد على الأقل لتجنب العدوى.

المصدر: وكالات