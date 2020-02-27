كورونا.. اليابان بصدد تعطيل المدارس لمنع تفشي الفيروس

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن حكومته ستطلب إغلاق جميع المدارس في البلاد لمدة شهر على الأقل، ضمن جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وكلف آبي بإعداد تشريع خاص بهذا الشأن بهدف "منع تفشي الفيروس وتقليص تأثيره على حياة الناس والاقتصاد".

وأضاف أن إغلاق المدارس سيستمر اعتبارا من الثاني من مارس القادم حتى نهاية عطلة الربيع، أي حتى مطلع أبريل، مشددا على أن سلامة وصحة الأطفال على رأس أولويات حكومته.

وسيطال هذا الإجراء جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لكنه سيستثني رياض الأطفال والنوادي خارج أوقات الدراسة الخاصة بتلاميذ المدارس الابتدائية.

وسجلت في اليابان حتى الآن 914 إصابة بفيروس كورونا، بما فيها أكثر من 700 تم إجلاؤهم عن سفينة "أميرة الماس" السياحية الموبوءة الراسية في ميناء يوكوهاما.

وطالب آبي أمس منظمي الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى بإلغائها أو إرجائها في الأسبوعين المقبلين، فيما تمر البلاد بـ"مرحلة حرجة" في معركتها ضد الفيروس.

في الوقت نفسه، تعهدت الحكومة اليابانية بعدم إدخال أي تغييرات في جدول الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة المقرر تنظيمها في البلاد الصيف القادم.

المصدر: كيودو + ديلي ميل