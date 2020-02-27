لأول مرة.. إصابة يابانية بفيروس كورونا للمرة الثانية

في حالة تعد الأولى من نوعها، كشفت الفحوصات الطبية أن سيدة يابانية سبق أن تعافت من فيروس كورونا المستجد أصيبت به من جديد.

وأعلنت سلطات محافظة أوساكا غرب اليابان في بيان لها اليوم الخميس، أن المصابة في الأربعينيات من عمرها تعمل مرشدة سياحية، وسبق أن كشفت الفحوصات أواخر يناير إصابتها بفيروس كورونا وخرجت من المستشفى في 1 فبراير بعد التعافي.

لكن في الأيام الأخيرة ظهرت على المرأة مجددا أعراض الفيروس بما فيها التهاب الحلق والألم الصدري، وكشفت الفحوصات أمس الأربعاء مجددا أنها مصابة بكورونا.

وفي ظل هذا التطور المفاجئ، أعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، في كلمة ألقاها أمام البرلمان عن ضرورة مراجعة قوائم المرضى ومتابعة وضع الذين تعافوا في السابق.

إقرأ المزيد

ورجح البروفيسور في مدرسة الطب بجامعة نيويورك، فيليل تيرنو الابن، لوكالة "رويترز" أن بإمكان الفيروس البقاء في جسم المصاب بشكل هادئ ودون ظهور أي أعراض تقريبا، لكنه يؤدي إلى التدهور الحاد في حالته الصحية في حال تسلله إلى الرئتين، مشيرا إلى أن كثيرا من الأمور المتعلقة بالفيروس المستجد لا تزال مجهولة لحد الآن.

وجاء ذلك في وقت ارتفع فيه عدد المصابين بكورونا في اليابان إلى 186 شخصا، ناهيك عن سبع حالات وفاة، وسط مخاوف متزايدة بشأن خطة تنظيم الألعاب الأولمبية في البلاد العام الجاري.

المصدر: رويترز