 
مباشر
عاجل
تشاووش أوغلو: إن لم نتوصل لنتائج في مباحثات موسكو حول إدلب يمكننا عقد لقاء أردوغان - بوتين خلال أيام

خامنئي يحث الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات

أخبار العالم

خامنئي يحث الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات
Reuters
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/naf8

دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي الثلاثاء، إلى إقبال كبير على الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير لإظهار وحدة الشعب الإيراني في مواجهة "الأعداء".

إقرأ المزيد
الطلاب في طهران يحتجون تحت شعار مقاطعة الانتخابات
الطلاب في طهران يحتجون تحت شعار مقاطعة الانتخابات

وقال خامنئي إن هدف الدعاية الأمريكية ضد الانتخابات الإيرانية، هو الفصل بين الشباب الإيرانيين ونظامهم الإسلامي، مشددا في المقابل على أن الولايات المتحدة ستفشل في إحداث شقاق بين الشعب والمسؤولين.

وأضاف خامنئي أن الانتخابات في إيران بمثابة "جهاد عام" وتعزيز لقوة البلاد وحفظ ماء وجه النظام الإسلامي، وأضاف: "مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات المقبلة ستحفظ ماء وجه نظامنا الإسلامي".

يأتي كلام خامنئي، غداة احتجاجات طلابية وسط العاصمة الإيرانية طهران، دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورفعت شعارات مناهضة للحرس الثوري.

وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق، بأن الحملة الانتخابية في إيران شهدت بداية خجولة، حيث غابت التجمعات وملصقات المرشحين الـ7 آلاف على غير العادة.

المصدر: RT+رويترز

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نجوم ومشاهير يملكون الإقامة الذهبية في الإمارات