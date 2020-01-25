بريطانيا تهدد بفرض رسوم عالية للضغط على الاتحاد الأوروبي

ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحكومته، استخدام "التعريفات الجمركية" كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي وأمريكا، للتعجيل بالمحادثات التجارية لعقد اتفاقيات بينهم بعد بريكست.

وحسبما جاء في صحيفة التايمز اليوم السبت، فإن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يفكر في تهديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية عالية على بضائعهما لزيادة الضغط عليهما، وذلك لإبرام اتفاقيات تجارية مع بلاده بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأضافت: أن المحادثات التجارية خلال اجتماع هذا الأسبوع، قد تسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30 في المائة، على بعض أنواع الجبن الفرنسي، و10 في المائة على السيارات الألمانية.

المصدر: رويترز