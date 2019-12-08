جونسون يكشف "أفظع" فعل مخالف للقانون ارتكبه

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن أفظع الأشياء التي ارتكبها كانت مخالفته للقانون عبر قيادته دراجته فوق الرصيف.

وفي حواره مع قناة Sky، طرح على جونسون سؤال حول أكثر الأفعال المشينة التي لا يمانع في الاعتراف بها، ليجيب بعد أن طلب اقتراحات من مستشاريه قائلا: "أعتقد أنني، كما تعلمون... ربما في بعض الأحيان عندما كنت أقود دراجتي يوميا... ربما لم أكن أحترم القوانين الخاصة بقيادة الدراجة... أحيانا".

وأضاف "أريد منكم أن تكونوا على علم بأنني أعارض بشدة وصرامة الأشخاص الذين يقودون دراجاتهم على الرصيف، وأظن أنه أمر خاطئ وأشعر بالأسف حياله. لكنني كنت أقود الدراجة على الرصيف أحيانا بدل الترجل والمشي".

المصدر: "رويترز"