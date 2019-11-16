عزلت تركيا، اليوم السبت، 4 رؤساء بلديات وعينت آخرين مكانهم في إطار حملة حكومية آخذة في الاتساع تستهدف "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.

ويتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته، الحزب بأنه على صلة بـ "حزب العمال الكردستاني"، ما أدى لمقاضاة آلاف من أعضاء "حزب الشعوب الديمقراطي" وبعض زعمائه، فيما ينفي الحزب وجود هذه الصلات.

وعزلت السلطات رؤساء بلديات مازيداج وصور وديريك في إقليم ماردين بجنوب شرق البلاد، وعينت بدلاء لهم يوم السبت.

كما عزلت رئيس بلدية سروج في إقليم شانلي أورفا، ما يرفع عدد رؤساء البلديات الذين جرى عزلهم بعد انتخابهم هذا العام إلى 24.

ويحكم رؤساء بلديات من "حزب الشعوب الديمقراطي" العديد من المدن في جنوب شرق تركيا الذي يعد أغلب سكانه من الأكراد.

ويقول الحزب إنه بات هدفا لمخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه، مع العلم أنه الحزب الوحيد في البرلمان التركي الذي يعارض عملية "نبع السلام" التي بدأتها تركيا في شمال شرق سوريا يوم التاسع من أكتوبر.

المصدر: رويترز