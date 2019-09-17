مسؤول أمريكي يرجح انطلاق هجوم أرامكو من الأراضي الإيرانية

قال مسؤول أمريكي لـCNN، إن بلاده تعتقد أن الهجوم على منشآت أرامكو السعودية انطلق من إيران، معتبرا أن "ما تقرره دول المنطقة بشأن الرد، يعتمد إلى حد كبير على رغبة الولايات المتحدة".

وأبلغت الولايات المتحدة حليفا واحدا على الأقل لها في الشرق الأوسط، بأن لديها معلومات استخباراتية "ترجح" انطلاق الهجوم على منشأتي نفط أرامكو من داخل الأراضي الإيرانية، لكن لم يتم نشر تلك المعلومات حتى الآن.

وذكرت CNN في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع عدد من المسؤولين في دول المنطقة حول هذا الهجوم.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية، التعليق على معلومات المسؤول الأمريكي الذي رفض كشف هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحافة، فيما لم تستجب وزارة الخارجية والبيت الأبيض لطلب التعليق.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة أخبرت دولا في المنطقة أن الهجمات شنت من داخل إيران.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على تقييم الاستخبارات الأمريكية لـCNN، في وقت سابق، إن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، من المحتمل أن يكون قد استخدم صواريخ كروز وطائرات بدون طيار.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، بيانا، الاثنين، قال فيه إن وزير الخارجية مايك بومبيو أخبره أن الهجمات لم تنطلق من العراق.

وأعلن الحوثيون في اليمن، مسؤوليتهم عن الهجوم الذي تسبب في خفض إنتاج السعودية اليومي من النفط إلى النصف، وهو ما يعادل 5% من حجم إنتاج النفط العالمي.

المصدر: CNN