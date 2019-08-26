تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من جديد بمواصلة إسرائيل الدفاع عن نفسها من "الهجمات" المخطط لها من قبل إيران، داعيا المجتمع الدولي للتحرك فورا لوقفها.

وقال نتنياهو، في تصريح مصور نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "إيران تعمل على جبهة واسعة النطاق من أجل إطلاق الهجمات الإرهابية القاتلة ضد دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل ستواصل حماية أمنها بشتى السبل المطلوبة. أدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فورا كي تتوقف إيران عن شن تلك الهجمات".

ونفذت إسرائيل، منذ ليلة الأحد الماضي، سلسلة عمليات وضربات جوية في كل من سوريا ولبنان والعراق. وفي الوقت الذي لم يعلق فيه الجيش الإسرائيلي على الحوادث في البلدين الأخيرين، قال إن غارته على ريف دمشق استهدفت مواقع لـ "فيلق القدس".

من جانبه، توعد نتنياهو عقب الضربة على سوريا بأن إيران لن تتمتع بحصانة في أي مكان، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهات بالاستعداد لكل سيناريوهات.

المصدر: RT