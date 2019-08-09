أصدرت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إنذارا من أعلى مستوى في بعض مناطقها الساحلية، مع اقتراب إعصار مدمر تتجاوز سرعة رياحه 200 كلم في الساعة.

وأصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إنذارا باللون الأحمر، الأعلى خطرا حسب النموذج الساري في البلاد من أربع درجات، ومن المتوقع أن يضرب إعصار ليكيما التي تبلغ سرعة رياحه حاليا 209 كلم في الساعة، صباح غد السبت، مقاطعة تشجيانغ الساحلية شرق البلاد.

وتم رصد الإعصار، وهو التاسع من نوعه منذ بداية العام الجاري، على بعد نحو 290 كلم عن سواحل البلاد، ومن المتوقع أن يتجه نحو الشمال الغربي بسرعة نحو 13 كم في الساعة، وستضعف قوته بشكل تدريجي.

وقبل وصول الإعصار، ستشهد مناطق ساحلية صينية اعتبارا من اليوم أمطارا غزيرة، ما قد يؤدي إلى رفع مستوى المياه في نهر يانغتسي، ما يهدد بحدوث فيضانات في واديه.

وبموجب الإنذار باللون الأحمر، تستعد السلطات المحلية لتنفيذ عمليات إجلاء محتملة وتعليق رحلات الطائرات وحركة القطارات، مع استدعاء آلاف السفن من البحر إلى موانئها.

وألغت سلطات مقاطعة تشجيانغ حركة العبارات، وأجلت أكثر من 200 سائح من جزيرة بيجي.

في غضون ذلك، اضطرت المؤسسات الرسمية والمدارس في بعض مناطق شمال تايوان إلى تعليق عملها اليوم، عندما مر الإعصار بشمال شرقي الجزيرة، وشهدت المنطقة نفسها زلزالا بقوة ست درجات بمقياس ريختر ألحق أضرارا مادية خفيفة دون وقوع إصابات.

المصدر: شينخوا + أسوشيتد برس