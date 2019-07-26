الحرس الثوري يعلن مقتل أحد عناصره خلال اشتباك مع جماعة مسلحة في إقليم كردستان غرب إيران
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، مقتل أحد عناصره خلال اشتباك مع جماعة مسلحة في محافظة كردستان غرب إيران.
وبحسب الحرس الثوري، فقد خلف الاشتباك، الذي وقع في منطقة سروآباد بالمحافظة، مقتل وجرح "عدد من الإرهابيين" وفرار عدد آخر من المسلحين، إضافة إلى ضبط عناصر الحرس كميات من الأسلحة والعتاد.
المصدر: RT
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