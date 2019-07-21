مقتل عنصرين في "الحرس الثوري" باشتباك مع مسلحين جنوب البلاد

أعلن "الحرس الثوري" الإيراني أن اثنين من عناصره قتلا خلال مواجهة مع مسلحين جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع باكستان.

وأكدت دائرة العلاقات العامة التابعة لـ"فيلق القدس" في "الحرس الثوري" أن الحادث وقع فجر اليوم الأحد في منطقة كشتغان بسراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان وأسفر أيضا عن إصابة عنصرين لـ"الحرس".

وسبق أن شهدت هذه المنطقة اشتباكات بين الأمن الإيراني ومسلحين انفصاليين ومهربي مخدرات.

وفي فبراير الماضي، نفذ مسلحون منتمون إلى جماعة على صلة بتنظيم "القاعدة" ومعقلها في باكستان تفجيرا دمويا استهدف حافلة كانت تقل عناصر لـ"الحرس الثوري" أودى بأرواح 27 منهم على الأقل.

المصدر: "فارس"+وكالات