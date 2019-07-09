"أسوأ" من "سي إن إن".. ترامب يشن هجوما حادا على قناته المفضلة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على قناته المفضلة "فوكس نيوز"، واعتبر أنها "أسوأ" من "سي إن إن".

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ونشر ترامب على حسابه في "تويتر" سلسلة تغريدات ذكر فيها أن متابعة مذيعي أيام العطلة في "فوكس نيوز" أسوأ من متابعة "سي إن إن الكاذبة" ورئيس تحرير النشرة الإخبارية في قناة "إن بي سي" براين ويليامز.

وقال ترامب إن "فوكس نيوز" بعد أن فشلت في الحصول على حق بث مناظرة بين المرشحين عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بدأت تميل إلى الديمقراطيين وحتى تستخدم صحيفة "نيويورك تايمز" المعروفة بمواقفها المعارضة لترامب كمصدر.

وانتقد ترامب بشدة قرار "فوكس نيوز" توظيف الإعلامية دونا برازيلي، قائلا إنها أقيلت من "سي إن إن" لمنحها منافسته في الانتخابات السابقة هيلاري كلينتون قائمة الأسئلة قبيل مناظرتها معه.

وشدد ترامب على أن برازيلي فرضت هيمنتها على "فوكس نيوز"، ما أدى إلى انخفاض حاد في شعبية القناة، وتابع: "هذا ما يريدونه لكن ليس ما يريده المشاهدون".

يشار إلى أن تغريدات ترامب جاءت بعد ساعات من بث "فوكس نيوز" على الهواء إهانة للرئيس الأمريكي من عشرات المشجعين الأمريكيين في نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات في ليون الفرنسية.

المصدر: RT + وكالات