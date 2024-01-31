سفينة تحمل 34 ألف طن من الأسمدة الروسية ترسو في ميناء نيجيريا

أعلنت شركة "أورالخيم" الروسية عن وصول سفينة محملة بـ 34 ألف طن من البوتاسيوم إلى ميناء أوني النيجيري.

وأظهرت لقطات عمالا يقومون بتفريغ الأسمدة من السفينة وتعبئتها في أكياس.

وذكرت الشركة أنه منذ نهاية عام 2022، أنها أرسلت أكثر من 134 ألف طن من الأسمدة إلى إفريقيا مجانا، منها أكثر من 111 ألف طن وصلت إلى كل من مالاوي وكينيا وزيمبابوي ونيجيريا من موانئ ومستودعات في الاتحاد الأوروبي بمساعدة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وتعتزم "أورالخيم" نقل حوالي 300 ألف طن من الأسمدة المعدنية إلى البلدان النامية وفقا لهدف الأمم المتحدة المتمثل في "القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر 2022 إن موسكو مستعدة لتوريد الأسمدة الروسية العالقة في موانئ أوروبية مجانا إلى إفريقيا.

المصدر: رابتلي