مشاهد جديدة من موقع انفجار شاحنة الغاز في عاصمة منغوليا

تاريخ النشر:24.01.2024 | 12:34 GMT | فيديوهات
انفجرت شاحنة تحمل نحو 60 طنا من الغاز الليلة الماضية في عاصمة منغوليا أولان باتور، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
التقطت عدسات الكاميرا لحظة انفجار المبنى الذي تحصنت به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أعلنت "كتائب القسام" استهدافه مما أدى إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا.
تحدث نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان عن أصول الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة، والفروق الطبقية في إسرائيل بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنى في القطاع.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن التطبيع مع السعودية ممكن "حتى لو رفضت إسرائيل التحرك نحو قيام دولة فلسطينية".
حذر عضو الكنيست الإسرائيلي أرييه الداد حكومة بلاده من تعاظم قوة مصر وقوتها العسكرية في المنطقة، مؤكدا أنها لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقمه 13 لسنة 2014 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات.
رد مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على حديث الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو حول تعاظم قوة مصر عسكريا، وتجمع عدد كبير من الدبابات المصرية قرب الحدود.
كشفت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تفاصيل "عملية مركبة" نفذتها أمس الاثنين، نسفت فيها منزلا ودمرت فيها "ميركافا" شرق مخيم المغازي.
اقترب دور المجموعات لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز بطاقات تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة القارية.
تحدثت "ديلي ميل" عن "وثائق تكشف خيانة نيكي هايلي الساعية لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية زوجها مرتين".
قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري إنه على واشنطن وتل أبيب فهم الرسالة جيدا من عمليات أمس النوعية، التي راح ضحيتها 21 عسكريا إسرائيليا في غزة.
تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والممثل الإسرائيلي الدائم جلعاد إردان، اللوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.
تفوق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيو هامبشاير، وفق ما نقله مراسلنا.
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما والجنرال السابق في الجيش الروسي أندريه كارتابولوف أن نظام كييف أسقط طائرة النقل الروسية التي تقل الأسرى الأوكرانيين عمدا لإلقاء اللوم على روسيا.
أعلن مسؤول مصري بارز أن إسرائيل اقترحت وقفا لإطلاق النار لشهرين تفرج بموجبه حركة "حماس" عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تأكيد الخبير السويسري هيوبرت كيلر أن القهوة تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذكّرته بأن "غزة تحترق" .
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة لليمين المتشدد من خطورة الانسحاب من غزة دون احتلال منطقة رفح والوصول للحدود المصرية.
علقت وزارة الخارجية الأردنية على بيان الخارجية السورية، وأعربت عن رفضها لأي إيحاءات منها بأن الحدود الأردنية كانت يوما ما مصدرا لتهديد أمن سوريا أو معبرا للإرهابيين.
شارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي اليوم في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.
بدأت معالم مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، تتضح مع انتهاء مباريات الجولة الأخيرة في ثلاث مجموعات من أصل ست.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" اليوم الأربعاء في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و9 من أفراد طاقمها.
أعربت دمشق عن أسفها للضربات الجوية الأردنية على قرى عدة جنوبي سوريا، مؤكدة أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين.
أفاد مراسلنا في العراق بدوي انفجارات في مواقع بمنطقة جرف النصر (جرف الصخر) بمحافظة بابل ومنطقة القائم بمحافظة الأنبار، إثر غارات أمريكية.
نشر موقع Ynet الإسرائيلي التفاصيل الأولية لما وصفه بـ"كارثة جنوب قطاع غزة"، قتل فيها 21 جنديا احتياطيا إسرائيليا دفعة واحدة.
تناقلت مواقع التواصل فيديو "لتحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" على متنها 65 أسيرا أوكرانيا اليوم الأربعاء في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا".
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة إسرائيلية مسّيرة من نوع "Matrix 600" تمت السيطرة عليها أثناء مهمة استخباراتية لها في غزة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهدافه لجنود وقاعدتين إسرائيليتين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة ومصر تواجه واقعا خطيرا، مشيرا إلى أن بلاده تواصل دورها بشرف ونبل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء غياب حارس مرمى منتخبه محمد الشناوي عن باقي مباريات "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، بسبب الإصابة.
كشف أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفاصيل مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.
أوضح المتحدث الرئاسي المصري المستشار أحمد فهمي أن مصر سبقت الجدول الزمني المخطط لإنشاء محطة الضبعة النووية، وأكد أن هذه المحطة ستسهم في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة.
عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في جبل الريس شرق جباليا بقطاع غزة.
بلغت سوريا الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على الهند 1-0 يوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من البطولة القارية المقامة في قطر.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مساء الثلاثاء إن القتال في قطاع غزة سيكون طويلا، وذلك غداة مقتل 21 جنديا وإصابة آخرين في هجوم معقد نفذته "القسام" في شرق مخيم المغازي.
كشفت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، طلب بشكل مفاجئ الرحيل عن صفوف ناديه اتحاد جدة وذلك بعد قرابة ستة أشهر من انضمامه لبطل الدوري السعودي لكرة القدم.
تسلم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الثلاثاء، مجموعة من طائرات الاستطلاع والقتال والانتحارية والاعتراضية المسيّرة.
كشف مدرب منتخب مصر روي فيتوريا أن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح ستتطلب فترة أطول من المتوقع في البداية للتعافي، مؤكداً أن "مو" سيلتحق بـ"الفراعنة" في حال تعافيه في الوقت المناسب.
تم تعليق عملية التخلص من ناقلة النفط المتهالكة "صافر" قبالة سواحل اليمن، في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر والضربات الأمريكية ضدهم.
أعطى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.
بلغ منتخب موريتانيا ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بعد أن حقق فوزا غاليا على نظيره الجزائري 1-0 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
شهدت مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية، تحية من القلب للقلب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي على الهواء.
نفى هشام العامري خبر وفاة شقيقه فاروق العامري، نائب رئيس النادي الأهلي المصري، مؤكدا أن حالته الصحية خطيرة جدا.
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية، اليوم الأربعاء، على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا بـ "اعتداء صارخ للسيادة العراقية".
أفادت مراسلتنا بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي زار اليوم الثلاثاء، موقع مقتل الجنود الـ21 في جنوب غزة، وأجرى تحقيقا أوليا ميدانيا.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تدين بشكل قاطع العدوان غير المبرر للولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، والذي يشكل تهديدا للسلام وسيادة القانون.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
أفاد مراسلنا في اليمن بأن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أبلغت الأمم المتحدة بأن الموظفين الأمميين من الجنسيتين الأمريكية والبريطانية غير مرحب بهم في البلاد.
تحدث السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المشروع الرياضي الضخم في السعودية، وتأثيره على القارة العجوز.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن الجيش الأمريكي دمر أو ألحق أضرارا بأكثر من 25 منصة إطلاق وبأكثر من 20 صاروخا في اليمن منذ 11 يناير.
أعلنت "كتائب القسام" مساء اليوم الاثنين، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ دبابة تابعة لقواتها كان قد تم استهدافها من قبل مقاتلي القسام في خان يونس.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء تنفيذ ضربة جديدة استهدفت صاروخين مضادين للسفن لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، كانا مجهزين للإطلاق.
كل الاحتمالات للتخلص من ترامب مطروحة، بما في ذلك تصفيته جسديًا. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":
رصدت واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يزودها بأي معلومات عن رجل أعمال إيراني "أدار شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني بالحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية".
في بضعة ثوان، قضى زلزال شانشي العظيم الذي ضرب الصين قبل 468 عاما على 830 ألف شخص، ويعد بذلك الزلزال الأكثر جسامة في التاريخ البشري من حيث عدد الضحايا.
قال عزرا غاردنر، مؤسس ومدير الصندوق الأمريكي (فيرنا كابيتال) إن المستثمرين الأجانب غادروا إسرائيل بعد هجوم 7 اكتوبر الذي أطلقته حماس و"لا يردون على الاتصالات".
نفذ العمال المصريون والروس عملية صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية، وسط أجواء احتفالية كبيرة بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.
في اعتراف بصعوبة المعارك وعنف المواجهات التي يقابل بها الجيش الإسرائيلي في توغله البري بغزة، أقر بيان مشترك صادر عن حكومة الحرب الإسرائيلية بأن الثمن الذي يدفع في هذه الحرب باهظ
أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن قائمة كبار الملاك الأفراد في سوق الأسهم السعودية شهدت تغيرات مستمرة ولا سيما مع الطروحات الجديدة، والارتفاعات المستمرة لأسعار الأسهم.
عرضت كتائب "القسام" مشاهد من "تنفيذ مجاهديها لعملية مركبة ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي أوقعت عددا كبيرا من الجنود بين قتيل وجريح".
أعلن وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر أن مصر تنتقل إلى مرحلة جديدة عبر بناء المفاعلات النووية، وتسابق الزمن للوصول إلى جميع الأهداف المرجوة والمنشودة.
أعرب مهاجم منتخب سوريا عمر خريبين عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك الهند وقاد به "نسور قاسيون" للفوز 1-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا المقامة بقطر.
مع استمرار تبادل إطلاق النار وتوسعه مؤخرا بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي حنوبي لبنان، أظهرت مقاطع فيديو غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان وحجم الدمار الذي لحق بأحد المنازل.
يعد النوم أمرا ضروريا للحفاظ على صحية جيدة، ويوجد العديد من العوامل المحيطة بنا قد تمنحنا الحصول على القدر الكافي من النوم لتحقيق الفوائد منه.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
كشف البنتاغون أن الولايات المتحدة ونحو 30 دولة حليفة دربت 118 ألف عسكري أوكراني، بينهم 18 ألفا دربتهم الولايات المتحدة، و16.3 ألف دربتهم ألمانيا.
أفادت مارينا ميزينتسيفا من سكان قرية يابلونوفو في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، بأنها سمعت صوت انفجارين قبل تحطم طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كانت تقل أسرى أوكرانيين اليوم.
وجّه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين بمخاطبة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الألماني على خلفية إسقاط نظام كييف طائرة نقل عسكرية روسية كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيّا.
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة بالشركات المدرجة التي تملك عقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
أعلنت كندا الاثنين عن وضع حد أقصى لتأشيرات الطلاب الدوليين لمدة عامين وذلك لتخفيف الضغط على الإسكان والرعاية الصحية والخدمات الأخرى في وقت تشهد فيه البلاد معدلات هجرة قياسية.
أظهر مقطع فيديو تم تداوله في الصفحات الإخبارية، اشتباكات سابقة بين الجيش الإسرائيلي وكتائب "القسام" في غزة، حيث كان الجيش قد تلاعب فيه سابقا وقص منه لحظة إصابة عسكري.
زعم بحث جديد أن استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة يوميا يمكن أن يكون فعالا مثل الفياغرا لعلاج العجز الجنسي، دون أي آثار جانبية، وربما نتائج أطول أمدا.
كشفت السلطات الأمنية في دولة تشاد تفاصيل أغرب عملية انقلاب، حيث تم القبض على 80 شخصا، بينهم جنود، كانوا يحاولون زعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية.
عرض "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من عملية إطلاق صليات صاروخية باتجاه قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي.
أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة، وأن الحركة تقدم تصورا يتضمن انتهاء العدوان على قطاع غزة.
خسر مشجعو كرة القدم في الصين فرصة مشاهدة كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم بعدما أعلن المنظمون الثلاثاء أن نجم النصر السعودي يعاني من "مشكلة صحية" أدت إلى تأجيل المباراتين الوديتين.
صادق البرلمان التركي يوم الثلاثاء على مشروع القانون حول إبرام بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو حكومة الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بيانا مشتركا عن قتلى الجيش في غزة، قائلين: "الثمن الذي ندفعه في هذه الحرب باهظ".
تعد آلام أسفل الظهر سببا رئيسيا للإعاقة في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني منها أكثر من 570 مليون شخص.
تمكن الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني من تفادي العقاب من اتهام بأنه من أشعل الحرب العالمية الأولى لسببين أحدهما يتمثل في رفض هولندا تسليمه للمحاكمة في 23 يناير 1920.
أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن ترغب في أن تستخدم الصين نفوذها في الشرق الأوسط لوقف إمدادات الأسلحة لحركة "أنصار الله" في اليمن.
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين.
وجد فريق صيني من أطباء القلب علاقة بين استهلاك الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بفرط ضغط الدم الأساسي.
علق وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على إمكانية مشاركة المملكة كجزء من قوة عربية تدخل لتحل محل الإسرائيليين وتحقيق الاستقرار في غزة.
عقب مقتل 21 عسكريا بصفوفه في عملية لـ"حماس"، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة.
بلغ منتخب فلسطين ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على هونغ كونغ 3-0 يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة القارية المقامة في قطر.
وجه عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، رسالة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
ذكرت صحيفة "آسيا تايمز"، أنه سيتم تحويل العاصمة الأوكرانية من كييف إلى مدينة لفوف غربي البلاد عقب انتهاء الأزمة الأوكرانية وهزيمة قوات كييف.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاعتبارات السياسية الكبرى والقيم الإنسانية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القتال في فلسطين.
استهان قائد القوات البريطانية الاستعمارية بمنطقة بغرب إفريقيا، معروفة حاليا باسم غانا، بمقاتلي دولة "أشانتي"، واعتقد أنهم سيفرون ما أن تتناهى إليهم موسيقى نشيد "حفظ الرب الملك".
كانت النظرية السائدة على مدى قرون تفيد بأن العقل البشري عبارة عن صفحة بيضاء عند الولادة.
خسرت إيطاليا أحد أساطيرها الكروية بوفاة لويجي "جيجي" ريفا، بطل كأس أوروبا 1968 ووصيف مونديال 1970، عن 79 عاما وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم أمس الاثنين.
حذرت منظمة "سيتيزن آدفايس" من أنه سيتم قطع الكهرباء والغاز عن أكثر من مليوني بريطاني هذا الشتاء بسبب عجزهم عن سداد فواتير الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة.
علقت مصر أكثر من مرة على نية إسرائيل التحرك العسكري لاحتلال محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية، وكان آخرها مساء أمس الاثنين على لسان رئيس الهية العامة للاستعلامات ضياء رشوان.
قال المتحدث باسم حكومة إسرائيل إيلون ليفي اليوم الثلاثاء إن تل أبيب لن توافق على اتفاق مع "حماس" بشأن وقف إطلاق النار يسمح باستمرار احتجاز الأسرى بغزة أو بقاء الحركة بسلطة القطاع.
أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لمستخدمي "فيسبوك" بشأن عملية احتيال جديدة، تم صياغتها بعبارة "لا أستطيع أن أصدق أنه رحل".
تحث شركة آبل جميع مستخدمي "آيفون" على تنزيل آخر تحديث لنظام iOS 17، بعد أن اكتشف عملاق التكنولوجيا 15 مشكلة أمنية ربما تكون قد كشفت بيانات المستخدمين الحساسة.
اقترب دور المجموعات من منافسات كأس آسيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة القارية.
أعلن السفير الفلسطيني لدى بودابست فادي الحسيني أن حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، سيصدر في غضون أسبوع ويرفع إلى مجلس الأمن.
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التصريحات الأمريكية في الأمم المتحدة بشأن استخدام روسيا المزعوم لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا بأنها كذب محض.
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