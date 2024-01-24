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مشاهد جديدة من موقع انفجار شاحنة الغاز في عاصمة منغوليا

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انفجرت شاحنة تحمل نحو 60 طنا من الغاز الليلة الماضية في عاصمة منغوليا أولان باتور، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

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مصرع 6 أشخاص بانفجار شاحنة لنقل الغاز في منغوليا (فيديو)
مصرع 6 أشخاص بانفجار شاحنة لنقل الغاز في منغوليا (فيديو)

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