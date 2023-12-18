الجيش الإسرائيلي يهدم النصب التذكاري "قبضة المقاومة" وسط غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر تدمير النصب التذكاري الشهير "قبضة المقاومة" يقع في حي الشجاعية وسط مدينة غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "مقاتلو غولاني استولوا ودمروا ميدانا مركزيا في حي الشجاعية - ميدان فلسطين، الذي نصبت فيه حماس تمثالا يمجد كارثة ناقلة الجند المدرعة من عملية الجرف الصامد، والذي تم الإفراج فيه عن المخطوفين".

ويتكون نصب "قبضة المقاومة" التذكاري من تمثال لقبضة يد تخرج من ناقلة جند إسرائيلية ممزقة إياها، وترفع ثلاثة قلائد تعود لجنود إسرائيليين أسرتهم المقاومة الفلسطينية خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع في عام 2014. وتحمل إحدى القلائد اسم أورون شاؤول، وهو جندي إسرائيلي قُتل أثناء المعركة في مدينة غزة عام 2014. ولا تزال حماس تحتجز رفاته منذ ذلك الحين.

وقد نصبت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هذا النصب في عام 2015، وذلك في إشارة إلى إنجازات الفصيل الفلسطيني في أسر ومبادلة المحتجزين الإسرائيليين لديها مقابل الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيلية.

المصدر: وكالات