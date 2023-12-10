تحت دوي صفارات الإنذار.. المئات يشكلون علما فلسطينيا بشريا في إسبانيا

وسط إطلاق صفارات الإنذار اصطف حوالي 3000 شخص في مدينة غرنيكا الإسبانية لتشكيل فسيفساء بشرية عملاقة بألوان العلم الفلسطيني احتجاجا على قصف قطاع غزة.

واختيار مدينة غرنيكا لتكون موقع إجراء هذه الفعالية الاحتجاجية المناهضة للحرب في غزة لم يكن بالصدفة، حيث تعرضت هذه المدينة لقصف جوي عنيف عام 1937.

ونظم مجمع "مبادرة مواطنين غرنيكا - فلسطين" هذه الفعالية تحت شعار: "يجب ألا يقبل العالم والتاريخ غرنيكا جديدة".

المصدر: AP