لحظة تدمير مدافع ذاتية الحركة النرويجية الصنع

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير مدافع ذاتية الحركة من طراز M109A3 قدمتها النرويج للقوات العسكرية الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن المدفعية الروسية دمرت مدفعا ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز M109A3 النرويجية الصنع ومدفعين هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز M777 من صنع الولايات المتحدة بالإضافة إلى 7 قطع مدفعية ميدانية وقذائف هاون بما فيها مدفعية بيون ذاتية الدفع من عيار 203 ملم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية