الجيش التايواني يجري تدريبات صاروخية واسعة

أجرى جيش تايوان تدريباته الصاروخية السنوية لاختبار جاهزيته القتالية وإظهار القوة النارية لقواته المسلحة.

ونشرت قيادة البحرية التايوانية يوم الجمعة لقطات تظهر تدريبات باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للطائرات والسفن بما فيها صواريخ أمريكية.

وأطلق الجيش التايواني صاروخ Stander من على متن سفن حربية وقوارب خفر السواحل في المياه الشرقية للجزيرة.

كما أطلقت صواريخ Brave Wind تايوانية الصنع المضادة للسفن وصواريخ Sky Bow أرض جو من قاعدة Jiupeng العسكرية خلال تدريبات استمرت 4 أيام.

وأطلقت القوات الجوية التايوانية صاروخا مضادا للطائرات من طراز MICA فرنسي الصنع من مقاتلة من طراز ميراج.

وقالت البحرية التايوانية إن التدريبات نظمت لاختبار الاستعداد القتالي للقوات المشتركة وإظهار قدرة القوات على حماية أمن الجزيرة ومضيق تايوان.

المصدر: AP