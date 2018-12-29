5 مشاريع سوفيتية بطولية! (صور+فيديو)

دخلت طائرة الركاب "Tu-144" الأسرع من الصوت في الخدمة منذ 43 عاما، ولتمجيد هذا الحدث التاريخي، قامت RT بتجميع قائمة من روائع التكنولوجيا السوفيتية الملحمية.

- "Tu-144"، "الكونكورد السوفيتي"

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وهي واحدة من اثنتين فقط من طائرات النقل التجارية الأسرع من الصوت. وانطلقت في أول رحلة لها، في 31 ديسمبر عام 1968، قبل شهرين من نظيرتها "أنجلو-الفرنسية". وبسبب الهياكل الملساء والأنوف المدببة المائلة، أصبحت نسخ هاتين الطائرتين رموزا للطيران في أواخر القرن العشرين.

وفي 26 ديسمبر عام 1975، دخلت "Tu-144" الخدمة لنقل البريد بين موسكو والعاصمة الكازاخستانية في ذلك الحين، ألماتا (الآن ألماتي). وبعد عامين، نقلت أول ركاب على طول المسار نفسه. واستغرقت الرحلة التي يبلغ طولها 3200 كم، ساعتين تقريبا، أي أسرع مرتين من الرحلة العادية.

وكان لدى مصممي "Tu-144" خططا كبيرة تتعلق بالطائرة، حيث تم رسم الخرائط باستخدام الممرات الهوائية الأسرع من الصوت، التي تربط العاصمة الروسية بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا واليابان وكوبا. وحلقت الطائرة خارج الاتحاد السوفيتي في 3 رحلات جوية في "Le Bourget" خلال السبعينيات، وانتهت إحداها بتحطم أسفر عن مقتل 14 شخصا.

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وتوفي شخصان آخران في حادث هبوط آخر عام 1978. وأنهت "Tu-144"، التي عانت من مشكلات تتعلق بالسلامة والربح، مهامها لنقل الركاب بعد 8 أشهر و55 رحلة جوية. وقامت بنقل البضائع من حين لآخر حتى عام 1999، عندما أُعلن عن تقاعدها قبل 4 سنوات من كونكورد.

- بوران، مكوك الفضاء السوفيتي

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تم تصميم "بوران" (عاصفة ثلجية باللغة الروسية) في عام 1973، وكان من المفترض أن ينافس برنامج المكوك الفضائي الأمريكي، وينقل أطقما وحمولات إلى المدار الفضائي ويعود.

وتطلبت عملية التطوير جهدا هائلا، شارك فيه حوالي 2.5 مليون شخص من مختلف أنحاء الاتحاد السوفيتي. وكانت الرحلة الأولى مقررة عام 1984، ولكنها تأجلت حتى عام 1988، وانطلق "بروان" إلى السماء على متن صاروخ "Energia"، وهو أقوى سلاح سوفيتي بني على الإطلاق.

وكانت الرحلة الأولى والوحيدة للمكوك الفضائي فريدة من نوعها، حيث كانت بدون طيار، وتم التحكم بها من خلال نظام الإقلاع الأرضي. وحلق المكوك حول الأرض مرتين في 4 ساعات، وهبط بسلام (إلى الأبد). ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، أجبر الوضع الاقتصادية على تعليق البرنامج إلى أجل غير مسمى عام 1993.

- "An-225 Mriy"، أثقل طائرة بُنيت على الإطلاق

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صُممت لنقل "بوران" على متنها كغرض مبدئي، وقامت بأول رحلة لها عام 1988، ودخلت الخدمة الكاملة في عام 1989.

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ويبلغ طول الطائرة 84 مترا بجناحين (باعهما 88.4 متر)، وهي واحدة من أكبر الطائرات في الوجود. وتتميز بقدرتها على نقل 390 طنا من البضائع.

- وحش بحر قزوين (KM)

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قبل "Mriya"، احتفظت KM (السفينة النموذجية) بسجل أثقل قدرة للرفع، وهي مركبة أرضية سوفيتية فريدة من نوعها، بُنيت في الستينيات.

ولم تقم المركبة المميزة بنقل البضاعة على ارتفاعات عالية في الهواء، حيث أن المركبات ذات التأثير الأرضي مصممة لتطير على ارتفاعات منخفضة، للاستفادة من قوة الرفع المتولدة بين الأجنحة وسطح الأرض أو الماء.

وحمل النموذج الأولي لوحش بحر قزوين، ما يصل إلى 304 أطنان من الشحنات، وحلق بسرعة تصل إلى أكثر من 400 كم/الساعة. وتم تطوير المركبة وبناؤها في سرية تامة، وخضعت لرحلات تجريبية مدة 15 عاما.

RTD

وفي عام 1980، وهو عام وفاة مبتكر "الوحش" بسبب الإصابات أثناء اختبار مركبة أخرى ذات تأثير أرضي، تدمرت مركبة بحر قزوين أيضا.

- لينين، أول كاسحة جليد نووية

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في عام 1957، أطلق الاتحاد السوفيتي أول سفينة سطحية تعمل بالطاقة النووية. ومن خلال الجمع بين مكونين تملكهما روسيا بكثرة، الجليد واليورانيوم، بدأت الكاسحة الجليدية "لينين" (مدعمة بمفاعلين و4 توربينات) بإزالة الجليد على طول السواحل الشمالية للاتحاد السوفيتي، لأكثر من 30 عاما، وأبحرت إلى الشمال أكثر من أي سفينة أخرى قبلها.

وتقاعدت "لينين" في عام 1989، وأصبحت متحفا عائما في مدينة مورمانسك.

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وكان الاتحاد السوفيتي، وما زالت روسيا، الدولة الوحيدة التي تبني وتستخدم كاسحات الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية. وتم بناء ما مجموعه 10 منها منذ لينين، وما تزال 5 منها قيد التشغيل حتى يومنا هذا، ويجري بناء كاسحات جديدة.

المصدر: RT