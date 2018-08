العثور على جزء من مدمرة أمريكية فقد قبل 75 عاما!

عثر باحثون على الجزء الخلفي من مدمرة أمريكية تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، فُقد لنحو 75 عاما، قبالة جزرAleutian في ألاسكا.

وكشفت تقنية السونار عن الجزء المفقود من السفينة الأمريكية "USS Abner Read"، الذي انفصل عنها في انفجار وقع، في 18 أغسطس عام 1943، وذلك على عمق حوالي 88 مترا تحت سطح بحر Bering، بالقرب من جزيرة Kiska في ألاسكا.

