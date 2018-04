العلماء يكشفون خصائص فريدة للماء

أعد علماء من جامعة طوكيو بحثا فريدا لدراسة خصائص وبنية الماء، وتوصلوا إلى نتائج مذهلة عن بنية السائل وميزاتها.

وأشارت استنتاجات العلماء التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، إلى أن خصائص الماء ولزوجته ترتبط وبنيته المجهرية.

وتمكن العلماء من تصميم نموذج يمثل طورين للماء: الأول يعكس عشوائية الجزيئات التي تتمتع بقدرة دوران عالية، والثاني هو جزيئات منتظمة وفق الترتيب الطبيعي.

واستنتج العلماء من مراقبة النموذجين أن تفاعل الطورين يضمن الحالة السائلة للماء. فكلما كان التفاعل بين الطورين أنشط، تزداد إمكانيات الطاقة المحتملة للأغشية رباعية السطوح التي تتشكل حول كل جزيئة من جزيئات الماء. وبحسب العلماء سيساعد فهم بنية الماء في ابتكار مرشحات أكثر فعالية.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما