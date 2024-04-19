فريق روسي يحصد المركز الأول في مسابقة عالمية بمصر

فاز فريق من المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية الروسية بالمركز الأول في بطولة البرمجة العالمية ICPC والتي أقيمت في مصر بمدينة الأقصر في الفترة من 14 - 18 أبريل.

وهنأ نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو الفريق الفائز مؤكدا أنه حصد المركز الأول بفضل مواهبهم وعملهم الجاد، والتي أدت بأن يصبح الروس أحد رواد العالم في التحول الرقمي والاقتصاد والمجال الاجتماعي.

وقال تشيرنيشينكو: "أهنئ طلاب المدرسة العليا للاقتصاد على فوزهم المستحق، وكذلك فريق معهد موسكو للفيزيا والتكنولوجيا، الذي وصل إلى المرحلة النهائية في بطولة ICPC!".

وأكد: "أنا واثق من أن مهاراتكم ستسمح لكم بإنشاء حلول تكنولوجية مبتكرة تضمن السيادة التكنولوجية للبلاد، وهي الأهمية التي تحدث عنها رئيسنا فلاديمير بوتين".

وتعد مسابقة ICPC واحدة من بطولات البرمجة المرموقة في العالم، حيث تقوم فرق مكونة من ثلاثة أفراد يمثلون جامعتهم بحل المشكلات التقنية في فترة زمنية محدودة.

وفي نهائي المسابقة الـ47 أظهرت فرق من الطلاب من كلية علوم الكمبيوتر في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية نتائج عالية وأصبحوا أبطالا في المركز الأول، وحصل على المركز الثاني جامعة بكين الصينية.

كما أظهر طلاب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أيضا مستوى عاليا وحصلوا على المركز الثالث في نهائي الدورة السابعة والأربعين للجنة الدولية للفيزياء والتكنولوجيا.

المصدر: RT