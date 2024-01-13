خطة فريدة للحفر في بركان والحصول على طاقة غير محدودة تقريبا!

يخطط فريق من الباحثين للحفر مباشرة قرب منطقة بركانية في أيسلندا، فيما قد يكون الأول من نوعه من الناحية العلمية.

ويتمثل الهدف في تعزيز فهمنا لكيفية سلوك الصهارة تحت الأرض، وما الذي يدفع البراكين إلى الانفجار. وفي الوقت نفسه، يأمل الفريق أن يتمكن من الاستفادة من مصدر غير محدود تقريبا من الطاقة النظيفة.

ويتم تنفيذ العمل من قبل منظمة Krafla Magma Testbed (KMT)، التي سميت على اسم كالديرا البركانية Krafla في شمال شرق أيسلندا.

ويعتمد العمل على الجهود السابقة التي بذلت في بداية القرن للحفر بالقرب من إحدى غرف الصهارة في Krafla. وفي تلك المناسبة، كان القصد هو فقط الاقتراب من الحجرة لاستكشاف خيارات الطاقة الحرارية الأرضية.

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ومع ذلك، لم تكن الحجرة عميقة كما كان متوقعا: فقد اخترق المشروع بطريق الخطأ قبو الصهارة، ما حال في النهاية دون أي محاولات أخرى للحفر.

ومع ذلك، فقد أكدت أن الحفر في غرفة الصهارة لا يتسبب في ثوران البركان.

والآن، يحاول العلماء مرة أخرى، ومن الصعب جدا تحديد موقع غرف الصهارة، لذا فإن موقع Krafla يوفر فرصة غير عادية للوصول إلى إحدى هذه الحجرات، ومن ثم القدرة على إجراء تجارب لم تكن ممكنة من قبل.

وهناك الكثير من التحديات، بما في ذلك تطوير المثاقب وأجهزة الاستشعار القادرة على النجاة من الحرارة الشديدة والضغط والحموضة. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيبدأ الحفر في عام 2026.

ومن المتوقع أن يبدأ الحفر في بئر ثان في عام 2028، مع خطط للاستفادة من المياه شديدة السخونة المخزنة عند ضغوط عالية للغاية لتشغيل التوربينات، وكلها مدعومة بما منحتنا إياه الطبيعة بالفعل.

المصدر: ساينس ألرت