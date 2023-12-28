زلزال في منطقة جزر الكوريل بقوة 6.5 درجة

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع في منطقة جزر الكوريل.

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وقد سجل الزلزال في الساعة 9:15 بالتوقيت العالمي (12:15 بتوقيت موسكو) من يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، ويقع مركزه على عمق 13 كيلومترا ويبعد مسافة 107 كيلومترات عن جنوب شرق مدينة كوريلسك الروسية.

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار محتملة.

ويذكر أنه في يوم 25 ديسمبر الجاري سجل موظفو فرع ألتاي سايان للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية وقوع زلزال في منطقة كيميروفو بقوة 3.5 درجة بالقرب من مدينة ميشدوريتشينسك.

وقبل ذلك بأسبوع، وقع قبالة جزر الكوريل زلزال بقوة 5.2 درجة، كان مركزه في المحيط الهادئ على بعد 70 كيلومترا عن مدينة سيفيروكوريلسك.

المصدر: نوفوستي + Gazeta.Ru