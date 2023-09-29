زلزال بقوة 5.7 درجات بالقرب من جزر الكوريل الروسية

أفاد الفرع المحلي لهيئة فيزياء الأرض الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية برصد زلزال بقوة 5.7 درجات بمقياس ريختر بالقرب من جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 4:40 فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 20:40 مساء الخميس بتوقيت موسكو).

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وكانت بؤرة الزلزال على عمق 66 كلم، في المحيط الهادئ على بعد 123 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب.

وقالت الإدارة المحلية لوزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين، التي تتبع لها الجزر، إن سكان مدينة كوريلسك وعدد من القرى في جزيرة إيتوروب شعروا بالهزات الأرضية.

وجدير بالذكر أن عدد سكان كوريلسك يبلغ نحو 2500 شخص، وهي من أصغر المدن الروسية.

المصدر: نوفوستي