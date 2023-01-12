الهند تصنع سفنا عسكرية جديدة مضادة للغواصات

أعلن موقع Naval Today أن الهند بدأت بتصنيع سفن عسكرية جديدة مضادة للغواصات لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "شهد مؤخرا حوض بناء السفن التابع لشركة Garden Reach Shipbuilders & Engineers الهندية احتفالية خصصت للبدء بعملية تصنيع سفينتين جديدتين مضادتين للغواصات من نوع ASW SWC، وحضر هذه الاحتفالية وزير الدفاع الهندي الذي أشاد بجهود القائمين على مشروع تطوير هذه السفن في البلاد، وأكّد أن سفن ASW SWC الجديدة 80% من مكوناتها مصنوعة محليا، الأمر الذي يساهم في تطوير الصناعات العسكرية في الهند".

وأشار الموقع إلى أن شركتي "CSL" و"GRSE" الهنديتين تعملان حاليا على مشروع تطوير سفن ASW SWC لصالح الجيش في البلاد، وكل شركة من المفترض أن تسلّم وزارة الدفاع الهندية 8 سفن من هذه الفئة.

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والسفن التي تطورها شركة " GRSE" من المفترض أن يعادل مقدار إزاحتها للمياه 900 طن، وسيبلغ طول كل سفينة 77.6 م، وعرضها 10.5 م، وستكون قادرة على الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع مسافة 1800 ميل بحري في كل مهمة، كما ستتسلح بمدافع CRN-91 من عيار 30 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، وقاذفة صواريخ وقنابل RBU-6000 مضادة للغواصات، ورشاشات يمكن التحكم بها عن بعد من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا