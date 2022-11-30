كندا تنزل إلى المياه سفينة عسكرية متطورة كاسحة للجليد

أعلن موقع Naval Today أن كندا أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة من نوع Harry Dewolf.

وجاء في منشور على الموقع "أنزلت شركة Irving Shipbuilding إلى المياه مؤخرا سفينة وليام هول، وهي رابع سفينة عسكرية كاسحة للجليد من نوع Harry Dewolf يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية الكندي.. السفينة أنزلت إلى المياه خلال احتفالية رسمية جرت في 27 نوفمبر الجاري".

وأشار الموقع إلى ان الحكومة الكندية كانت قد وقعت عام 2015 عقودا للحصول على 6 سفن دورية كاسحة للجليد من نوع Harry Dewolf، وبلغت قيمة الصفقة حيينها 3.5 مليار دولار كندي (نحو 2.92 مليار دولار).

وتطورسفن Harry Dewolf لتعمل كآليات لمهمات الدوريات ومهمات الإنقاذ في البحار، كما جهّزت هذه السفن بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المغطاة بالجليد.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 103.6 م، وعرضها 19 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6615 طنا، كما يمكنها الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لـ 85 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، فضلا عن أنها مسلحة برشاشات من عيار 25 ملم مضادة للأهداف الجوية، ورشاشات Browning M2 من عيار 12.7 ملم، ومنصة لحمل مروحيات CH-148 أو CH-146.

المصدر: سلاح روسيا