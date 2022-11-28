الجيش الروسي يتسلم غواصات نووية جديدة قبل نهاية العام الجاري

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية سيتسلم غواصتين نوويتين جديدتين قبل نهاية العام الجاري.

وتبعا للمصدر فإن "سلاح البحرية الروسي قد يتسلم في الربع الثالث من شهر ديسمبر المقبل غواصة الجنرال سوفوروف Suvorov النووية من فئة Borey-A والمطورة في إطار المشروع الحكومي 955A، كما قد يتسلم غواصة كراسنويارسك النووية من نوع Yasen-M والمطورة في مصنع Sevmash في إطار المشروع الحكومي الروسي 885М".

وأشار المصدر" إلى أن الغواصتين المذكورتين من المتوقع أن تسلما لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي صيف العام القادم، بعد خضوعهما لمجموعة من الاختبارات".

وتنتمي غواصة "الجنرال سوفوروف" إلى فئة غواصات Borei-A تطورها روسيا في إطار المشروع 955А، ويمكن لكل غواصة من هذا النوع حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

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أما غواصة "كراسنويارسك" فبدأت روسيا بتطويرها عام 2014 في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في يوليو من العام الماضي، وتنتمي هذه الغواصة إلى فئة غواصاتYasen-M التي تتمتع كل منها بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا