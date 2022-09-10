روسيا تعزز قدرات قوات الدفاع الصاروخي في الجيش

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي في الجيش حصلت على مجموعة جديدة من الأنظمة الصاروخية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية العام الجاري، وفي إطار البرنامج الدفاعي الروسي، حصلت قوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي على مجموعة جديدة من منظومات Tor-M2 الصاروخية، هذه المنظومات تمثل جيلا جديدا من أسلحة الدفاع الجوي قصيرة المدى، ولديها قدرات محسنة على صدّ الغارات الجوية التي تستخدم فيها الأسلحة الحديثة ومنظومات الحرب الإلكترونية المتطورة".

وأشار البيان إلى أن منظومات Tor-M2 الجديدة مصممة لحماية التشكيلات والوحدات العسكرية من الصواريخ المجنحة والموجهة، ومن الطائرات المسيرة والقنابل الإنزلاقية، ومن هجمات الطائرات والمروحيات المعادية، وحتى الطائرات الحربية المصممة بتقنيات التخفي عن الرادارات.

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ويمكن لهذه المنظومات رصد وتعقب عشرات الأهداف المعادية بنفس الوقت، وعلى مدى يصل إلى 16 ألف م، وإصابة أهداف على ارتفاع 10 آلاف م، ويمكن تزويدها بصواريخ تصل سرعتها إلى 2500 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا