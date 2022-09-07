روسيا تختبر غواصتين حربيتين جديدتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد بدأ باختبارغواصتين حربيتين جديدتين طورتا لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة "بدأ الجيش الروسي بالتعاون مع المختصين بمرحلة جديدة من التجارب على غواصتي أوفا وكرونشتاد الجديدتين اللتين طورتا لصالح وزارة الدفاع الروسية في أحواض بناء السفن الأميرالية".

وأضاف البيان "الاختبارات تجري في الميادين البحرية العسكرية التابعة لأسطول بحر البلطيق، ترافق الغواصتين سفن وأليات بحرية، وسفينة الإنقاذ SS-750 التابعة لأسطول البلطيق".

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وأشارت الوزارة إلى أن الغواصتين خلال التجارب من المفترض أن تغوصا إلى عمق 100 تحت سطح الماء، وأثناء غوصهما سيقوم طاقمهما والمختصون بتفقد جميع أنظمتهما ومكوناتهما الأساسية، وسيضعون الخوارزميات المطلوبة لآلية غوصهما وصعودهما إلى سطح الماء.

تعتبر "أوفا"رابع غواصة تطورها روسيا في إطار المشروع 636 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2019، ويجري حاليا تطوير عدة غواصات روسية في إطار المشروع المذكور مثل غواصتي "موجايسك" و"ياكوتسك".

أما غواصة "كرونشتاد" من نوع "لادا" فبدأ العمل على تطويرها عام 2005، وأنزلت المياه أول مرة عام 2018، وفي أكتوبر العام الماضي أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن تسليمها للجيش الروسي من المفترض أن يتم عام 2022.

المصدر: سلاح روسيا