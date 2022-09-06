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منتدى الشرق الاقتصادي يكشف عن مسيّرة هجينة

العلوم والتكنولوجيا

منتدى الشرق الاقتصادي يكشف عن مسيّرة هجينة
ixbt.com
صورة أرشيفية
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كشف المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك الروسية عن مسيّرة هجينة يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

وتم تزويد المسيّرة بأجهزة ذكية تسمح لها بالهبوط على متن السفينة السائرة في عرض البحر أثناء التموج.

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وقال كبير المصممين في شركة "بروغريس" المصنّعة للدرون الهجين من مدينة أرسينيف، سيرغي زويف، إن المسيّرة الهجينة قد خضعت لاختبارات عديدة. وإنها تتعامل مع منارتيْن منصوبتيْن في مقدمة السفينة ومؤخرتها حيث تقومان بقياس ميل السفينة والطولي والعرضي وترسلان تلك المعلومات إلى المسيّرة المقتربة من السفينة.

وتقوم المسيّرة، حسب زويف، بإدخال هذه المعلومات إلى برمجياته وتهبط على متن السفينة بفضل خوارزميات رياضية من شأنها التزامن مع تأرجح السفينة والمسيّرة.

وأضاف، سيرغي زويف، أن المسيّرة يمكن استخدامها كذلك لدلالة الهدف وقذف القنابل، ما يعني أنه يمكن استخدامها في المستقبل كدرون ضارب.

وبمقدور الدرون في الوقت الراهن أن يحمل 3.5 كيلوغرام من الحمولة المفيدة التي يمكن أن تزداد مستقلا حتى 50 كلغ و100 كلغ، ويستخدم الدرون حاليا لنقل قطع الغيار والأدوية.

واستخدم الدرون أثناء اختباره للبحث عن أقسام الصواريخ التي أطلقت من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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