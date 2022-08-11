روسيا.. ابتكار "قنافذ" تدمر 100 بالمئة مسببات الأمراض الخطيرة

ابتكر علماء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، طريقة فريدة لصنع بنى نانوية إبرية الشكل، تقضي على الفطريات والبكتيريا.





وتشير مجلة Applied Surface Science، إلى أن الناس في الوقت الحاضر يواجهون عدوى أمراض خطيرة أكثر من أي وقت مضى. ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بتطور جميع المجالات الطبية. فالفطريات والبكتيريا في تطور مستمر استجابة للأدوية المستخدمة، وهذا يؤدي إلى ظهور أنواع من الكائنات المجهرية مقاومة للمضادات الحيوية، ويمكن أن تقتل المريض.

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ويقترح العلماء الروس طريقة غير تقليدية لحل هذه المشكلة. تتضمن التأثير في العامل المسبب للعدوى بـ "ضربة ثلاثية" من دون استخدام المضادات الحيوية. وذلك من خلال إتلاف الغشاء البكتيري، ثم تدميره بمساعدة أيونات المعادن وأشكال الأكسجين النشطة.

ومن أجل ذلك تمكن علماء الجامعة بالتعاون مع زملائهم من مركز بحوث علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والتكنولوجيا الحيوية، من تركيب طلاءات من جزيئات نتريد البورون النانوية، يمكن تبديلها بجزيئات الفضة أو أكسيد الحديد النانوية.

وتبدو ناقلات نيتريد البورون على شكل كرات نانوية مغطات بالإبر. وهذا الشكل الفريد يسمح لها بإتلاف غشاء خلايا البكتيريا عند ملامستها. كما أن هذه الطلاءات تطلق أيونات معدنية "تدمر" الخلايا التالفة لمسببات المرض.

وأظهرت نتائج الاختبارات، أن جزيئات أكسيد الحديد النانوية فعالة ضد الأشريكة القولونية، والمكورات العنقودية الذهبية والمكورات الرئوية في الساعات الثلاث الأولى. وأما طلاء الفضة فيقضي على البكتيريا تماما وفطر Candida parapsilosis خلال يوم واحد.

وتعتمد هذه الفعالية العالية على أشكال الأكسجين النشط، التي تنشأ بكميات كبيرة، عند ملامسة الطلاء للوسط المحيط.

ويشير المبتكرون، إلى أن طريقتهم لا تشكل أي خطورة على صحة المريض، وهي تختلف عن نظائرها من حيث استخدام جرعات ضئيلة من مكونات مبيدات الجراثيم، ولا تستخدم فيها المضادات الحيوية مطلقا، ما يضمن عدم تطور المقاومة لها.

المصدر: فيستي. رو