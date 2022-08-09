الروس يخترعون تكنولوجيا لتزويد الدرونات بالوقود جوا

تلقى الأخصائيون في مركز القوات الجوية التابع لأكاديمية "جوكوفسكي" العسكرية الجوية الروسية براءة اختراع تكنولوجيا خاصة بتزويد الطائرات المسيّرة بالوقود جوا.

وتسمح التكنولوجيا بتزويد الدرونات بالوقود في الجو أوتوماتيكيا وفي أي طقس ليلا ونهارا. كما يسمح الاختراع برفع فاعلية استخدام الدرونات الاستطلاعية والضاربة وزيادة وقت بقائها في الجو.

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وجاء في شهادة براءة الاختراع أن التكنولوجيا يمكن أن تستخدم كذلك على الطائرات المأهولة المدنية والعسكرية أيضا، الأمر الذي من شأنه التقليل من الضغط على طاقم الطائرة.

وتقضي التكنولوجيا بأن يتحقق التزويد بالوقود جوا بواسطة صهريج مسيّر ومعدات يحملها درون يتم تزويده بالوقود. وتتضمن تلك المعدات جهازا للتزويد بالوقود وخرطوما ومخروطا وعدّاد مستوى الوقود وكتلة للتحكم في العملية ومستشعرا خاصا بالالتحام.

ويرى المهندسون الروس أن منظومة مثيلة تم تطويرها بالولايات المتحدة تقل فاعلية عن المنظومة الروسية، ويشيرون إلى أن المنظومة الأمريكية من الصعب استخدامها ليلا وفي ظروف الطقس السيئ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا