حل لغز عمره نصف قرن عن ظهور الحياة

تمكن علماء جامعة واشنطن الأمريكية من حل مشكلة عمرها نصف قرن عن نقص مادة الفوسفات، التي كانت ضرورية لظهور أول الكائنات الحية، ولكن مستواها كان منخفضا جدا في أحواض المياه القديمة.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن الخبراء درسوا البحيرات الغنية بالكربونات، التي تتكون في ظروف الجفاف في المناطق المنخفضة وتمتلئ بالمياه من المناطق المجاورة. وبالنظر لسرعة التبخر تتركز في هذه البحيرات محاليل ملحية قلوية. وقد حدد الباحثون نسبة الفوسفات في هذه المحاليل بما فيها بحيرة مونو في كاليفورنيا وماغادي في كينيا ولونار في الهند.

واتضح للعلماء، أن في البحيرات الغنية بالكربونات، كانت نسبة الفوسفور فيها أعلى 50 ألف مرة مما في مياه البحر والأنهار وبحيرات من نوع آخر. وهذا الاكتشاف يشير إلى أن وجود آلية عامة ساعدت على تراكم عنصر كيميائي ضروري للجسم. واتضح أن الكربونات غالبا ما ترتبط بالكالسيوم ويبقى الفوسفور حرا في الماء.

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وقد ظهرت مكونات الحمض النووي والدهون وغيرها من المركبات الضرورية للحياة، نتيجة التفاعلات الكيميائية، التي حدثت في الأحواض المائية بمشاركة الفوسفات في العصور القديمة. وأن جو الأرض الغني بغاز ثاني أكسيد الكربون في القدم (قبل حوالي 4 مليارات سنة) كان مثاليًا لتكوين هذه البحيرات وساعد على تحقيق أقصى مستويات الفوسفور فيها.

المصدر: لينتا. رو