اكتشاف مقابر ملكية يونانية مليئة بالكنوز "تحميها" آلهة مصرية

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، عن اكتشاف مقبرتين ضخمتين تعودان إلى ما قبل 3500 عام، في موقع بيلوس في اليونان.

وعثر علماء الآثار داخل المقابر على مجوهرات منحوتة وبقايا بشرية معقدة، والتي على الرغم من عدم قدرتهم على تحديد هويتها بالتدقيق إلا أن التكهنات تشير إلى أن الجثث تعود لأمراء وأميرات.

As shared in today's @nytimes, UC archaeologists Jack Davis & Sharon Stocker from @ClassicsUC discovered two new tombs with 3,500-year-old artifacts that shed more light on the Griffin Warrior, a Greek king whose tomb they found in 2015. #NextLivesHerehttps://t.co/CFPpOAcP06pic.twitter.com/Vf5QtzT29i — U of Cincinnati (@uofcincy) December 17, 2019

وأشار العلماء إلى أنهم لا يستطيعون تحديد عدد الجثث المدفونة في المقابر، أو أي معلومات عن جنسها أو أعمارها، لأن تحليل العظام البشرية التي عثروا عليها ما يزال مستمرا حتى الآن.

وعثر على المقابر الملكية بالقرب مما يسميه علماء الآثار "قصر نيستور"، الذي اكتشف في عام 1939، وبالقرب من قبر آخر عثر عليه في عام 2015، والذي احتوى أيضا على مجوهرات متقنة.

وتتكون المقابر التي عثر عليها حديثا، من غرف تحت الأرض مغلقة بنحو 40 ألف حجر بحجم البطيخ، والتي كان الهدف منها حماية المقابر من لصوص القبور، وهو خطر لطالما تواجد في جميع العصور القديمة والحديثة.

uc.edu/UC Classics

uc.edu/Denitsa Nenova/UC Classics

وفي الوقت الذي بنيت فيه المقابر، ازدهرت ما تسمى الآن، الحضارة المينوسية أو الحضارة المينوية، في البر الرئيسي لليونان في جزيرة كريت.

وعاش المينويون في الجزيرة، وبنوا قصورا ضخمة متعددة الطوابق، وأنشأوا أعمالا فنية ذات طابع خاص، وطوروا نظاما خاصا للكتابة أطلق عليه علماء الآثار اسم Linear B، وغيرها من المجالات التي تعكس مدى ازدهار هذه الحضارة القديمة حتى حوالي 3200 عام مضت، قبل أن تنهار.

ووجد علماء الآثار أيضا في المقابر كومة أوراق من الذهب التي سقطت من الجدران الذهبية التي كانت جزءا من القطع الأثرية الموجودة داخل المدافن.

uc.edu/Vanessa Muro/UC Classics

uc.edu/Jeff Vanderpool/UC Classics

uc.edu/UC Classics

ومن بين الكنوز التي عثر عليها، وجد العلماء خاتما ذهبيا في أحد المقابر يصور ثيرانا محاطة بحزم من الشعير. وقال جاك ديفيس، أستاذ الكلاسيكيات وعالم الآثار بجامعة سينسيناتي والمدير المشارك للفريق الذي اكتشف المقابر: "إنه مشهد مثير للاهتمام لتربية الحيوانات.. الماشية ممزوجة بإنتاج الحبوب.. إنه الأساس للزراعة".

إقرأ المزيد

كما وجد العلماء قطعة مجوهرات عبارة عن حجر عقيق، يصور مخلوقين يشبهان الأسد يطلق عليهما اسم genii، وهما يقفان منتصبين على قدميهما.

ووجد الفريق أيضا قلادة ذهبية يبدو أنها لعبت دورا وقائيا لأنها تصور الإله المصري حتحور (آلهة السماء، والحب، والجمال، والأمومة، والسعادة، والموسيقى، والخصوبة)، وهو "اكتشاف مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه يلقي الضوء على الدور الذي لعبته الآلهة في مصر كحامية للموتى).

ووقع اكتشاف العديد من القطع الأثرية المصنوعة من الذهب والعقيق الأحمر والجمشت والعنبر، في المقابر وهي في طور التحليل. وتلقي هذه القطع الأثرية الضوء على التجارة بين المينيين والمناطق الأخرى، حيث اكتشف علماء الآثار أن العنبر نشأ في بحر البلطيق، في حين ينحدر الجمشت من مصر.

المصدر: لايف ساينس