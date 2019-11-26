فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية تحمل صواريخ "تسيركون" على متنها

انطلقت الأسبوع الماضي فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية من قاعدتها في المحيط المتجمد الشمالي حاملة على متنها صواريخ "تسيركون".

وتوجهت السفينة إلى البحر الأبيض بشمال روسيا حيث ستجري تدريبات ترمي إلى اختبار صواريخ "تسيركون" البحرية فرط الصوتية.

ТПК - предположительно ракет "Циркон", - на борту фрегата "Адмирал Горшков". Фото: YouTube pic.twitter.com/e0rmddg8sT — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 26, 2019

وقالت مجلة "فونيني أوبوزريني" الروسية إن السفينة حملت على متنها حاويتين مجهولتين غير تابعتين لأسلحتها النظامية، مشيرة إلى أنهما تشبهان منصات صاروخ "سيركون" فرط الصوتي.

وجاء في بيان أصدره المكتب الصحفي للأسطول الشمالي الروسي أن الغاية من الرحلة البحرية للفرقاطة هي اختبار الصواريخ المضادة للسفن.

فيما كانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن البحرية الروسية ستجري اختبارات دورية أخرى لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي في البحر الأبيض بشمال روسيا.

يذكر أن صاروخ "تسيركون" البحري هو نوع ثان للسلاح فرط الصوتي الروسي بعد صاروخ "كينجال" الجوي الذي تطلقه مقاتلات "ميغ – 31" فائقة السرعة. وتبلغ سرعة "تسيركون" نحو 9 ماك (10 آلاف كيلومتر في الساعة).

جدير بالذكر أن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الحديثة دخلت قوام الأسطول الشمالي الروسي عام 2018. وأنها تحمل على متنها 16 منصة لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة و"تسيركون" فرط الصوتية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا