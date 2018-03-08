إيطاليا والعالم يودعان دافيدي أستوري (فيديو)

ودعت ايطاليا والعالم، اليوم الخميس، قائد فريق فيورنتينا لكرة القدم دافيدي أستوري، الذي توفي عن عمر يناهز الـ 31 عاما، إلى مثواه الأخير في موكب مهيب، بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم.

وقد وافت المنية دافيدي أستوري بشكل مفاجئ ليلة يوم الأحد الماضي في أحد فنادق مدينة أودينيزي، بينما كان يستعد مع لفريقه لمواجهة الفريق المحلي، ضمن مباريات المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وحضر موكب جنازة اللاعب جمهور غفير وإضافة إلى لاعبي نادي فيورنتينا، نجوم من عالم كرة القدم وشخصيات أخرى، من بينهم عدد من لاعبي يوفنتوس، الذين حضروا لوداع أستوري، غداة عودتهم من لندن ببطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، وفي مقدمتهم المدرب ماسيميليانو أليغري، والحارس المخضرم جانلويجي بوفون، إضافة إلى المهاجم الإيطالي السابق فيليبو إنزاغي، والمهاجم الهولندي المعتزل أيضا ماركو فان باستن، وغيرهم من الشخصيات مثل ديغو ديلا فالي، مالك نادي فيورنتينا، ورئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي.

ووفقا لمجلة "Football Italia"، فقد حضر نحو 7 آلاف من مشجعي فريق فيورنتينا لوداع قائد الفريق دافيدي أستوري.

وقرر ناديا فيورنتينا وكالياري سحب الرقم (13) الذي كان يرديه دافيد أستوري تكريما لذكراه.

Tomorrow, Wednesday 7 March, the public will be able to pay their respects to Davide Astori at the FIGC technical centre in Coverciano, where the Fiorentina captain will lie in repose from 16:30 to 22:30. Entrance from Via Gabriele D'Annunzio 138. Info -> https://t.co/kFhnBsXj5hpic.twitter.com/C5l9R7N7rz — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 6, 2018

وسيدفع نادي فيورنتينا لأسرة اللاعب (لزوجته فرانشيسكا وابنتهما فيتوريا البالغة من العمر عامين) راتبه بأكمله، الذي كان المدافع كان يجب أن يحصل عليه، وكان النادي واللاعب يعتزمان تمديد الاتفاق بينهما في 5 مارس الماضي.

وكان دافيد أستوري يحصل على راتب سنوي قدره 1.3 مليون يورو.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي