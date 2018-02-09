الكرملين: نأسف لقرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن رياضيينا

أعرب الكرملين عن أسفه لقرار محكمة التحكيم الرياضية رفض طعون الرياضيين الروس على قرار منعهم من المشاركة في الألعاب الأولمبية على الرغم من تبرئتهم من تهمة استخدام المنشطات.

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نعبر عن أسفنا. ونأخذ بعين الاعتبار قرار هذه الهيئة القضائية، وبلا شك سنستمر بتقديم المساعدة لرياضيينا في الدفاع عن حقوقهم".

وأشار إلى ضرورة دعم الرياضيين الروس، الذين توجهوا إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في الألعاب الأولمبية والذين تم منعهم من المشاركة .

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هذا، وقد رفضت محكمة التحكيم الرياضية دعاوى 32 رياضيا روسيا لم يتلقوا دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي، وكذلك 13 رياضيا آخر ومدربين اثنين، برأتهم محكمة التحكيم من التهم المتعلقة بالمنشطات ولم يُسمح لهم بالمشاركة في الأولمبياد على الرغم من ذلك.

وبشكل عام سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي تفتتح اليوم الجمعة، 168 رياضيا روسيا.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف