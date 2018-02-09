رسميا.. 47 رياضيا روسيا حرموا من المشاركة في أولمبياد 2018

أعلن الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضية ماتيو ريب عن رفض المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به 47 رياضيا روسيا لم يتم دعوتهم إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.

وقال ريب للصحفيين، اليوم الجمعة: "رفضت الوحدة الخاصة في محكمة التحكيم الرياضية طلب الـ 32 رياضيا، الذين لم يتم دعوتهم إلى الأولمبياد، ورفضت أيضا طلب 15 رياضيا روسيا آخرين".

من جهته، وصف مدرب المنتخب الروسي للمتزلجين، ماركوس كرامر، قرار محكمة التحكيم الرياضية بالجنون، وسيضر الرياضة العالمية بأكملها.

وقال كرامر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أنا مستاء جدا لأجل الرياضيين الذين لن يستطيعوا المجيء إلى هنا، ولا أفهم هذا القرار، لأن محكمة التحكيم قضت سابقا ببراءتهم، وقالت إنه لم يتم إثبات التهم في سوتشي".

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وأضاف: "والآن يقولون آسفين، لا يمكنكم الذهاب إلى دورة الألعاب الأولمبية! لا أستطيع فهم هذا القرار، من جهة هم لم يفعلوا شيئا سيئا، ومن جهة أخرى لا يمكنهم الذهاب إلى الألعاب، هذا جنون، وكله سيئ للغاية ليس فقط لرياضيينا، بل للرياضة العالمية بأكملها" .

وفي وقت سابق، رفع 32 رياضيا روسيا دعوى قضائية ضد اللجنة الدولية الأولمبية (IOC)، بعد رفضها مشاركة رياضيين روس برأتهم محكمة التحكيم الرياضية من قضية المنشطات، بالمشاركة في أولمبياد 2018.

وطالب الرياضيون اللجنة بسرعة السماح لهم بالمشاركة، وبالتراجع عن اتخاذ قرارات تعتمد على معايير غير شفافة، قائمة على مبدأ التمييز والمواطنة، فضلا عن اتهامها بالتقصير في تنفيذ أحكام محكمة التحكيم الرياضية، والإضرار بالسمعة والكرامة والحياة المهنية.

إلى ذلك، شددت كوريا الجنوبية، الإجراءات الأمنية حول الأماكن الأولمبية في بيونغ تشانغ، استعدادا لافتتاح دورة الألعاب الشتوية.

وقالت الشرطة إنه تم نشر نحو 28700 شرطيا لتأمين الأولمبياد، اعتبارا من أول فبراير/شباط، وحتى 25 من الشهر ذاته، بهدف تأمين الرياضيين والمشجعين.

المصدر: وكالات

رُبى آغا