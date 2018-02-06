32 رياضيا روسيا يرفعون دعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية

رفع 32 رياضيا روسيا دعوى قضائية ضد اللجنة الدولية الأولمبية، بعد رفضها مشاركة رياضيين روس برأتهم محكمة التحكيم الرياضية من قضية المنشطات، بالمشاركة في أولمبياد 2018.

وطالب الرياضيون اللجنة الدولية في دعواهم بسرعة السماح لهم بالمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ، وبالتراجع عن اتخاذ قرارات تعتمد على معايير عنصرية وغير شفافة، قائمة على مبدأ التمييز والمواطنة، فضلا عن اتهامها بالتقصير في تنفيذ أحكام محكمة التحكيم الرياضية، والإضرار بالسمعة والكرامة والحياة المهنية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، قد أعلنت أمس الاثنين، رفضها دعوة 15 روسيا، ممن برأتهم محكمة التحكيم الدولية، إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، المقرر انطلاقها يوم الجمعة القادم، في كوريا الجنوبية.

إقرأ المزيد

وجاء بيان الرفض الذي نشرته اللجنة الأولمبية على موقعها الإلكتروني، بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) في 1 فبراير/شباط الجاري، ببراءة 28 رياضيا روسيا من تهم المنشطات، وألغت قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجريدهم من ميدالياتهم خلال أولمبياد 2014 التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية.

المصدر: RT

أحمد باديان