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معرض ميسي يفتح أبوابه.. فماذا يمكن أن تشاهد؟!

الرياضة

معرض ميسي يفتح أبوابه.. فماذا يمكن أن تشاهد؟!
AFP
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يفتح معرض "تجربة ميسي (الحلم يصبح حقيقة)" التفاعلي المخصص للأسطورة ليونيل ميسي، أبوابه في ميامي، الخميس المقبل، في قاعة مناسبات Hangar at Regatta Harbo.

وكشف ميسي في بيان نشره المسؤولون عن هذا المعرض: "سعيد بالانضمام إلى هذا المشروع الذي يسمح للجماهير، باكتشاف مسيرتي داخل وخارج الملعب".

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وأضاف نجم إنتر ميامي "على مدار مسيرتي دائما، كنت أبذل الجهد للتواصل مع المواطنين عبر عشقي لكرة القدم.. هذه التجربة تتيح فرصة فريدة لإحياء اللحظات الأكثر تميزا، والشعور بالعواطف التي شكلت مسيرتي".

ويتناول المعرض، المسيرة الرائعة للنجم الأرجنتيني منذ بداياته في روساريو حتى الفوز بلقب بمونديال قطر 2022 مع الأرجنتين، مع قضاء أفضل الأعوام في برشلونة.

المصدر: "وكالات"

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