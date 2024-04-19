معرض ميسي يفتح أبوابه.. فماذا يمكن أن تشاهد؟!

يفتح معرض "تجربة ميسي (الحلم يصبح حقيقة)" التفاعلي المخصص للأسطورة ليونيل ميسي، أبوابه في ميامي، الخميس المقبل، في قاعة مناسبات Hangar at Regatta Harbo.

وكشف ميسي في بيان نشره المسؤولون عن هذا المعرض: "سعيد بالانضمام إلى هذا المشروع الذي يسمح للجماهير، باكتشاف مسيرتي داخل وخارج الملعب".

“The #Messi Experience World Tour” llegará a #Argentina 🇦🇷 en el mes de julio



📌Se trata de un viaje interactivo e inmersivo que consta de 9 instalaciones temáticas, diseñadas para llevarte a la brillante carrera de #Messipic.twitter.com/UB1DbEyYzF — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) April 18, 2024

The Messi Experience, un recorrido inmersivo e interactivo centrado en Lionel, estará disponible en Argentina 🇦🇷 desde julio. Contará con 9 instalaciones temáticas que repasarán su carrera. Incluirá mapas de proyección de 360°, imágenes 3D, videos e inteligencia artificial. pic.twitter.com/lJsoRGvdN9 — VarskySports (@VarskySports) April 18, 2024

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وأضاف نجم إنتر ميامي "على مدار مسيرتي دائما، كنت أبذل الجهد للتواصل مع المواطنين عبر عشقي لكرة القدم.. هذه التجربة تتيح فرصة فريدة لإحياء اللحظات الأكثر تميزا، والشعور بالعواطف التي شكلت مسيرتي".

ويتناول المعرض، المسيرة الرائعة للنجم الأرجنتيني منذ بداياته في روساريو حتى الفوز بلقب بمونديال قطر 2022 مع الأرجنتين، مع قضاء أفضل الأعوام في برشلونة.

المصدر: "وكالات"