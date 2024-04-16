ميسي يتوج بجائزة جديدة لأول مرة

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي بأول جائزة له كلاعب للأسبوع في الدوري الأمريكي.

جاء ذلك بعد هدفه وتمريراته الحاسمة، التي ساهمت في فوز فريقه خارج أرضه على سبورتنغ كانساس سيتي (3-2)، أمام 72 ألفا و610 مشجعين، السبت الماضي.

وأنقذ ميسي إنتر ميامي في ملعب "أروهيد ستاديوم"، معقل فريق كانساس سيتي تشيفز، التابع لدوري كرة القدم الأمريكية، والذي فتح أبوابه أمام مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم التقليدية، من أجل تلبية الطلب الكبير على تذاكر مشاهدة النجم الأرجنتيني.

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وأصبح ميسي، السبت الماضي، أول لاعب في الدوري الأمريكي، يسجل 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة على الأقل، في أول 5 مباريات له بالموسم.

وبتتويج ميسي، يكون إنتر ميامي حاز جائزة لاعب الجولة، في 3 من أصل 8 أسابيع، هذا الموسم، بعدما فاز بها الأوروغوائي لويس سواريز في الجولتين الثالثة والخامسة.

ويتشاطر إنتر ميامي صدارة الدوري الأمريكي بالمنطقة الشرقية، مع نيويورك ريد بولز، الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: "وكالات"