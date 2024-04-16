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المغرب يكتسح زامبيا بـ13 هدفا في كأس إفريقيا لكرة الصالات

الرياضة

المغرب يكتسح زامبيا بـ13 هدفا في كأس إفريقيا لكرة الصالات
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سحق المنتخب المغربي نظيره الزامبي بـ13 هدفا دون رد، في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة الصالات Futsal المقامة بالمغرب.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب المغربي، أنس العيان (هدفان)، وسفيان الشعراوي (هدفان)، وبلال البقالي (هدفان)، وسفيان المسرار، وإدريس رايس الفني، وإسماعيل أمزال، وسفيان بوريط، وأنس الدحاني، وسيموامي (ضد مرماه)، وخالد بوزيد.

وحقق المنتخب المغربي، الذي يعتبر حاليا أقوى منتخب إفريقي وعربي ومن بين الأقوى في العالم في كرة الصالات، انتصاره الثالث على التوالي في البطولة القارية، بعد فوزه على أنغولا 5-2، وغانا 8-3.

وتأهل المغرب بذلك إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة (ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات).

المصدر: "CAF"

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